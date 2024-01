Marrubiu

Giovedì grasso via al carnevale, con tanto divertimento e dolci

Su Marrulleri a Marrubiu si apre anche quest’anno con il Carnevale dei bambini. Appuntamento la giornata di giovedì grasso, il prossimo 8 febbraio.

Il pomeriggio di festa si aprirà alle 16, con la partenza della sfilata dei bambini dalla via Gramsci. Questo il percorso delle maschere: via Oristano, piazza Italia, via Napoli e via Tirso. Punto di arrivo, alle 16.30, sarà la palestra, dove i bimbi in maschera saranno accolti dall’intrattenimento musicale del DJ Riccardo Biancu.

Spazio anche alla golosità: non mancheranno le tradizionali zippole, preparate dalle sapienti mani delle signore della Pro Loco.

Anche quest’anno il carnevale dei bimbi prevede il concorso per gruppi mascherati “Colorati&Connessi”, promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione col servizio educativo territoriale del Comune di Marrubiu – Centro di aggregazione “Aggregati e Connessi”, in gemellaggio con il Servizio socioeducativo del Comune di Terralba, l’Istituto comprensivo di Marrubiu, l’associazione Is Giogus, la Pro Loco e l’Associazione Su Marrulleri.

Verranno premiati 3 gruppi mascherati: il più numeroso, il più colorato e il più chiassoso. I gruppi riceveranno una piccola sorpresa che sarà consegnata dalla giuria alla fine della festa.

Per la partecipazione al concorso è necessario compilare la domanda d’iscrizione, che verrà consegnata e all’arrivo nella palestra di via Tirso. La domanda d’iscrizione è gratuita e dovrà essere compilata dal rappresentante e portavoce (adulto o bambino) che ogni gruppo mascherato dovrà nominare. Al momento dell’iscrizione il rappresentante dovrà indicare a quale categoria di gruppo mascherato (gruppo numeroso – gruppo colorato – gruppo chiassoso) intende partecipare.

La manifestazione si inserisce nel ricco calendario della 44° edizione de Su Marrulleri, che tornerà poi domenica 11 con la sfilata locale e il 18 febbraio con quella interprovinciale dei carri allegorici. Organizza l’Amministrazione comunale di Marrubiu in collaborazione con l’associazione Su Marrulleri e la Pro loco.