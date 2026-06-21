Settimo San Pietro, Scomparso Teseo Cocco: Appello del Sindaco per Rintracciare il 56enne

SETTIMO SAN PIETRO – Da ieri non si hanno notizie di Teseo Cocco, 56 anni, uscito a piedi nella mattinata senza fare ritorno. I familiari sono preoccupati e le ricerche sono state attivate. Il Sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza per ritrovare l'uomo.

La Descrizione e gli Indumenti

Teseo Cocco è alto 170 cm. Al momento dell'uscita da casa indossava una maglia grigia e un pantalone della tuta grigio con scritte grandi sui lati.

Il Contesto

Secondo quanto riferito, l'uomo si trova in un momento di prostrazione psicologica e potrebbe aver deciso di allontanarsi volontariamente per stare da solo e lontano da tutti.

L'Appello del Sindaco

Il Sindaco ha rivolto un avviso particolare ad agricoltori, allevatori, ciclisti, camminatori e a tutti i frequentatori della pineta di Sinnai e delle zone limitrofe, invitandoli a prestare attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi avvistamento.

Come Segnalare

Chiunque avesse notizie di Teseo Cocco o lo avesse visto è pregato di segnalarlo in qualsiasi modo alle autorità o ai familiari. Ogni informazione, anche minima, potrebbe essere utile per ritrovarlo e riportare serenità ai suoi cari, che stanno vivendo ore di grande angoscia.

Si prega di condividere l'appello per ampliare la rete di ricerca.