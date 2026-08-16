(Adnkronos) - Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, si conclude la rassegna continentale di scena in Inghilterra. L'Italia sogna un'altra medaglia nella maratona con Pietro Riva, Sofiia Yaremchuk e Rebecca Lonedo, ma anche nei 3000 siepi con Osama Zoghlami e con le staffette (4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile). Favorita per la vittoria nel salto in lungo invece Larissa Iapichino.

Il programma dell'ultima giornata degli Europei di atletica:

8.30 Maratona femminile (Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk)

9.10 Maratona maschile (Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva)

20.30 Salto con l’asta maschile, finale (Oliveri)

20.55 Tiro del giavellotto femminile, finale (Padovan)

21.05 Salto in lungo femminile, finale (Iapichino)

21.35 4×100 mista, finale (Italia)

22.13 1500 metri femminile, finale (Cavalli)

22.33 4×400 femminile, finale (Italia)

22.48 4×400 maschile, finale (Italia)

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