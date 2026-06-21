(Adnkronos) - Capo Verde concede il bis e pareggia 2-2 contro l'Uruguay, oggi 22 giugno, nel match della seconda giornata del Gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo aver imposto il pareggio alla Spagna nella gara d'esordio, la selezione africana si ripete contro la Celeste e rimane in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale. La Spagna guida la classifica con 4 punti, Capo Verde e Uruguay inseguono a quota 2. L'Arabia Saudita è ultima con un punto. Nella terza e ultima giornata, Capo Verde affronterà l'Arabia. Nell'altra sfida, si affronteranno Spagna e Uruguay.

A Miami, Capo Verde rompe il ghiaccio al 21' con la punizione di Kevin Lenini Pina. Sinistro da 30 metri, la barriera si apre e Muslera non è reattivo: palla a fil di palo, 1-0. L'Uruguay accusa il colpo e fatica a reagire. La manovra è lenta, le occasioni non si vedono. La Celeste si accende improvvisamente nel finale di tempo. Al 44', un cross di Valverde dalla trequarti viene toccato di testa da Lopes Cabral, che spedisce il pallone sul palo della propria porta: Araujo deve solo spingere la sfera in rete con un comodo colpo di testa, 1-1. Araujo è protagonista, in pieno recupero, anche dell'azione che vale il 2-1: sponda di testa per Canobbio, che da 2 passi non può sbagliare.

Capo Verde non riesce a cambiare passo in avvio di ripresa, l'Uruguay appare padrone del gioco. Al 61', però, la Celeste combina un disastro. Olivera dalla fascia sinistra inventa un passaggio delirante, palla vagante sulla trequarti: il neoentrato Varela anticipa Muslera, protagonista di un'uscita folle, e insacca nella porta incustodita per il 2-2. Manca mezz'ora abbondante alla fine, compreso il recupero, ma l'Uruguay non riesce a sfondare. La porta di Vozinha capitola al 68', quando Araujo realizza il 3-2 in un'azione caotica: tutto inutile, fuorigioco. Capo Verde resiste e porta a casa il secondo punto dei Mondiali, il passaggio del turno è un sogno ancora vivo.

Nell'altra partita del gruppo H, la Spagna ha battuto l'Arabia Saudita per 4-0, portandosi in testa al girone con 4 punti.