(Adnkronos) - Sono state ritrovate oggi, domenica 21 giugno, vive e in buona salute le sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ne danno notizia i social del Tg1. I carabinieri hanno ritrovato le due sorelle di 12 e 16 anni, Sarah e Alisya, in una casa di proprietà di una zia a Formia.

A rintracciarle i Carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila con il supporto del Ros e dei militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capi di Sulmona, presente sul posto. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali.