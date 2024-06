Servizio mensa scolastica, iscrizioni aperte a Oristano

Sono aperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica per gli alunni frequentanti a tempo pieno le scuole cittadine dell’infanzia e primarie di Oristano nell’anno scolastico 2024/2025. La domanda di iscrizione o conferma va presentata per ogni nuovo anno scolastico, dal genitore dell’alunno o da chi ne detiene la responsabilità, dalle ore 14 del 23 maggio 2024 alle ore 23:59 del 1° settembre 2024, sul Portale dei servizi scolastici del Comune di Oristano. Gli utenti che usufruiscono del servizio, con pagamenti non regolari, prima di procedere con l’iscrizione dovranno regolarizzare la posizione debitoria. Per verificare lo stato dei pagamenti è possibile controllare il proprio estratto conto, nell’area riservata del Portale servizi scolastici. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio InformaCittà del Comune di Oristano presso vico Episcopio. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 19. È possibile contattare l’ufficio telefonicamente al numero 0783/791628 o 0783/791629 oppure via email all’indirizzo. In alternativa, è disponibile l’Ufficio

