Mogoro dice addio a Silvia Caddeo, se n'è andata a soli 41 anni

Grande dolore a Mogoro per la scomparsa di Silvia Caddeo, che si è spenta prematuramente a soli 41 anni. La triste notizia è stata annunciata dai suoi genitori, Valeriana e Salvatore, dal fratello Daniele con Stefania, dall’adorata nipotina Anya e dai parenti tutti, che si stringono nel cordoglio. Silvia Caddeo era una figura ben conosciuta a Mogoro e viene ricordata con profondo affetto e commozione. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza in paese, ma il ricordo della sua gentilezza continuerà a vivere nelle memorie di tutti. “Hai illuminato la nostra vita col tuo sorriso, dal sorgere al tramonto del sole. Ora, se penso ad un angelo, lo immaginerò col tuo volto, nostra dolcissima e amatissima Silvia”, è il ricordo dei familiari. I funerali, con la celebrazione della Santa Messa, si terranno oggi, lunedì 3 giugno, alle ore 16:30, nella chiesa parrocchiale di San Bernardino in Mogoro. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a Silvia

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie