Incontro per la pace, a Oristano le testimonianze dal Medio Oriente

La sezione oristanese del Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), in sintonia con le indicazioni dell’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha promosso per martedì 4 giugno, nel museo diocesano, un incontro per parlare di pace. Si parlerà dei conflitti che drammaticamente sono vivi sull’intero pianeta con particolare riferimento a quelli in atto nel vicino Medio Oriente, tra Israele e la Palestina, e nel territorio siriano. Ad approfondire il tema, a partire da una testimonianza concreta che arriva direttamente dal campo, sarà suor Carol Cooke Eid, monaca del monastero di Mar Musa, in Siria, che fu fondato da padre Paolo dall’Oglio, missionario impegnato nel dialogo interreligioso e con il mondo islamico, scomparso da dieci anni in Siria dove era coinvolto in trattative per la liberazione di un gruppo di ostaggi. Il suo dialogo era fortemente impostato non solo per entrare in sintonia con le altre religioni, quella ebraica e quella musulmana, ma anche e soprattutto per tentare di costruire una umanità migliore nel rispetto della libertà di ciascuno di portare avanti il proprio

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie