(Adnkronos) - Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio scorsi. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione sul rischio di diffusione dell'Epatite A, concentrandosi in particolare in centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali. Il bilancio dell'operazione, sanzioni e sequestri per 15 milioni di euro. Sequestrate oltre 16 tonnellate di prodotti alimentari.