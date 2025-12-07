Serie A, oggi Cagliari-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 7 dicembre, i giallorossi affrontano il Cagliari in trasferta nella quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti per non perdere contatto con le prime della classe, dopo il ko contro il Napoli della scorsa settimana. La squadra di Pisacane è invece reduce dalla sconfitta contro la Juve dell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv e streaming.
Cagliari-Roma, orario e probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Roma, in campo oggi alle 15:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Luperto, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Soulé, Ferguson. All. Gasperini
Cagliari-Roma, dove vederla
Cagliari-Roma sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.
