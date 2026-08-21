Sequestrati ombrelloni, sdrai e surf lasciati di notte in spiaggia Badesi - Notizie

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto, i forestali di Trinità d'Agultu, con il supporto della Compagnia Barracellare di Badesi, hanno sequestrato ombrelloni e sdrai che erano stati lasciati incustoditi sulla spiaggia di Baia delle Mimose nel litorale di Badesi.

L'ordinanza balneare, infatti, vieta ai fruitori delle spiagge libere di occupare spazi mediante attrezzature inutilizzate e incustodite, quali: ombrelloni, sedie, tende e altre strutture similari; anche nelle ore notturne.

L'attività è stata pianificata e coordinata nell'ambito della collaborazione istituzionale tra il comune di Badesi, e il servizio territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'occupazione impropria di porzioni di arenile mediante il posizionamento di attrezzature lasciate incustodite.

Per consentire le attività di recupero e trasporto del materiale, la Compagnia Barracellare di Badesi ha messo a disposizione propri mezzi logistici, tra cui quad e carrelli, che hanno consentito di operare efficacemente lungo l'arenile e di trasferire il materiale presso l'area di deposito individuata dal Comune di Badesi. Complessivamente sono stati rimossi: 97 ombrelloni, 109 sdraio, 2 tavole da surf, 5 sedie pieghevoli, vari giochi per bambini. Nel corso dei controlli sono inoltre state contestate due sanzioni amministrative.

"Chi volesse recuperare le proprie attrezzature rimosse può farlo, ai sensi dell'Art. 19 della L. 689/81, rivolgendosi all'Ispettorato forestale di Tempio Pausania, presso la Sala Operativa, allo 0794466090 o all'Urp del Servizio Ispettorato Tempio scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ", fa sapere la Forestale.



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