Laboratori, teatro e incontri, via a 14/a edizione festival Bimbi a bordo - Notizie

Novanta appuntamenti tra laboratori, teatro, incontri, proiezioni, formazione e letteratura. Sei giornate, dal 25 al 30 agosto, con oltre cinquanta ospiti tra illustratori, scrittori, docenti, musicisti, poeti e danzatori per esplorare l'universo dell'infanzia e della didattica.

Al via la 14/a edizione del Festival Bimbi a Bordo. Il quartier generale è sempre Guspini, ma ci sono appuntamenti anche in altri centri dell'isola. Tra gli ospiti Susanna Mattiangeli, Giusi Quarenghi, Joëlle Jolivet, Katy Couprie, Guia Risari, Ivano Gamelli, Padre Enzo Fortunato, Domenico Iannacone e Marco Baliani.

Il festival, organizzato dall'associazione di promozione culturale guspinese InCoro, quest'anno approfondisce il tema Corpi. «Il corpo è sempre un'avventura, la prima per ogni forma d'essere e il cardine su cui ruota ogni storia di formazione - spiegano dalla direzione scientifica -. In questo tempo articolato e delicato, i nostri bambini e le nostre bambine vivono la necessità di riscoprire il proprio corpo non come mero oggetto di esposizione o canale virtuale, ma come spazio vivo di espressione, ascolto, relazione e persino di avventura politica e sociale, capace di accogliere la metamorfosi e la pluralità.

Si parte martedì 25 agosto ad Assemini con laboratori di lettura e spettacoli negli spazi della biblioteca comunale, mentre a Guspini, a partire dalle 21.30 si potrà assistere a Corpi celesti: mappe per orientarsi sulla Terra. Il festival entra nel vivo nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto, con attività laboratoriali e di formazione sparse in ben diciassette luoghi e piazze del centro di Guspini, tra cui le storiche Case a Corte e Casa Fanari.



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