Oltre 6.500 imprese artigiane al servizio dell'industria delle vacanze. Rispetto al 2025 sono 610 in più: offrono lavoro a circa 17mila dipendenti. Ma è sempre più difficile trovare personale: è la lamentela del 46 per cento delle aziende.
Nel settore dell'artigianato un' impresa su
cinque è coinvolta, direttamente o con l'indotto, nel mercato
turistico regionale.
E' quanto emerge dall'analisi realizzata
dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati di
ISTAT, UnionCamere, Movimprese , InfoCamere.
L'isola è al quarto posto in Italia per il peso
delle imprese artigiane nei settori interessati alla domanda
turistica. "I visitatori- commenta Giacomo Meloni, presidente di
Confartigianato Sardegna -non cercano solo un posto letto, ma
l'emozione di un gioiello in filigrana, il sapore di un prodotto
agroalimentare autentico o l'unicità di un manufatto in ceramica.
Tutte peculiarità che possono trovare nell'artigianato".
Tra le attività legate alle vacanze e allo
svago, quelle manifatturiere e dei servizi rappresentano il
principale comparto con 1.408 imprese (21,5%) che comprendono ila
produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro e
cornici, la lavorazione artistica di marmo, ferro, rame e altri
metalli, la fotografia, i servizi alle persone come ad esempio
centri benessere e palestre ed anche i servizi per animali
domestici. Seguono 1.400 ristoranti e pizzerie (21,4%) e 410 bar,
caffè e pasticcerie (6,3%). C'è poi il trasporto persone che conta
1.131 imprese (17,3% delle imprese artigiane del settore). Seguono
le 475 imprese di abbigliamento e calzature (7,3%) Sono oltre 16
mila le assunzioni programmate dalle imprese sarde dei servizi di
alloggio, ristorazione e turistici per il trimestre estivo
luglio-settembre 2026. Rispetto all'estate 2025, la domanda di
lavoro del comparto cresce del +4,4%, "Nonostante una crescita
della domanda di lavoro del 4,4%, superiore alla media nazionale,
viviamo il...