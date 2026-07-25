(Adnkronos) - Tre francesi allontanati dall'Italia per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nell’ambito dei complessi servizi preventivi predisposti dalla Questura di Torino in vista del Festival dell’Alta Felicità, giovedì sera la Polizia di Stato ha individuato i tre francesi, provenienti dalla Francia, mentre, a bordo di un’auto, percorrevano la statale 24. Sottoposti a controllo, nascondevano nel vano portabagagli numerosi artifici pirotecnici, fumogeni e petardi, tronchesi, un flessibile alimentato da due batterie, cesoie e ulteriori strumenti, indumenti e materiali idonei al travisamento, caschi, maschere, occhiali, bombolette e spray, benzina e altri liquidi oltre a numerose sim separate dai rispettivi telefoni cellulari.

Nei confronti dei tre, il Tribunale di Torino ha convalidato i provvedimenti del Questore di esecuzione dell’allontanamento immediato dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Gli oggetti sequestrati sono stati, infatti, ritenuti dall’Autorità Giudiziaria "chiaramente idonei, nella loro oggettività, a danneggiare beni, ad attentare alla incolumità delle persone, a travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati, attraverso le celle telefoniche, in un certo luogo".

Inoltre, per i 3 francesi il Questore di Torino ha emesso 3 fogli di via con divieto di ritorno della durata di 1 e 2 anni. La stessa misura di prevenzione, della durata di 1 anno, è stata adottata anche nei confronti di un uomo di Brescia fermato alla Stazione di Porta Nuova, trovato con altro materiale esplodente e idoneo al travisamento.