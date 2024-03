Viabilità Conferenza di servizi sulla bretella lungo la Statale 292

L'attuale ingresso della borgata marina di Cuglieri

Cuglieri

Conferenza di servizi sulla bretella lungo la Statale 292



Nuovo passo in avanti per l’importante infrastruttura che consentirà alla borgata marina di S’Archittu di avere un secondo ingresso: entro questa settimana sarà indetta la conferenza di servizi per la realizzazione della bretella lungo la Statale 292.

Lo ha annunciato il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche: “Stiamo prevedendo la conferenza di servizi ed entro 90 giorni si dovrebbe concludere”.

La nuova strada d’accesso, nella zona nord della borgata marina famosa per il suo suggestivo arco naturale, sarà realizzata creando un prolungamento in via delle Mimose, che si riunirà con la Statale 292.

In questo modo, chi arriva da Cuglieri – e più in generale dal nord dell’Isola – non dovrà più percorrere la Statale fino all’unico accesso attualmente disponibile. Anche la mobilità dei mezzi di soccorso sarà