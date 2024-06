Oristano, da Poste un webinar alla scoperta degli hacker

Continuano anche in provincia di Oristano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Mercoledì 12 giugno, alle ore 17 si svolgerà la sessione dal titolo “Gli hacker: dal cyberpunk all’Intelligenza Artificiale” in cui Nicola Sotira, responsabile del Cert, il Centro per la cyber security in Poste Italiane, racconterà il mondo dell’hacking, dalla nascita del genere narrativo e del movimento cyberpunk e all’influenza sugli sviluppi software, fino alle moderne sfide poste dall’intelligenza artificiale. Per partecipare al webinar è sufficiente collegarsi con il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-hacker-cyberpunk-ai.html e formulare le eventuali domande e osservazioni via chat al relatore. Le origini del genere letterario cyberpunk possono essere rintracciate sin dagli anni ’60 negli Stati Uniti attraverso opere che si caratterizzano principalmente per la rielaborazione in modo fantastico e avveniristico delle conquiste scientifiche. Si narra di cyberspazio, mondi distopici governati da intelligenze artificiali e strumenti cibernetici e tra

