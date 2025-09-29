Scarpinato-Giletti, acceso botta e risposta a 'Lo stato delle cose'

(Adnkronos) - Acceso botta e risposta tra il senatore M5s Roberto Scarpinato, membro della Commissione parlamentare Antimafia, e il giornalista Massimo Giletti durante 'Lo Stato delle cose', la trasmissione dove l'ex magistrato è stato ospite dopo le polemiche per le intercettazioni con l'ex magistrato Gioacchino Natoli, diffuse nei giorni scorsi dallo stesso programma di Rai3.

A Giletti che contestava la telefonata con Natoli in vista dell'audizione, Scarpinato ha premesso: "Sono venuto qui per la seconda volta perché non ho nulla da nascondere" e "da due anni e mezzo - ha continuato - la maggioranza governativa, che controlla la Commissione Antimafia, impedisce in tutti modi e con tutti i mezzi di fare indagini conoscitive sui mandanti esterni e sui complici esterni delle stragi del '92 e sui depistaggi perché deve passare in tutti i modi la tesi che le stragi le hanno fatte solo i mafiosi per gli appalti". Quando poi Giletti lo ha sollecitato rispetto all'opportunità della telefonata con Natoli, il senatore ha replicato: "A novembre è stato sentito dalla Commissione Antimafia il magistrato Patronaggio e Colosimo gli ha fatto una domanda su una riunione che si era svolta il 14 luglio 1992. Rispondendo, Patronaggio ha detto: 'Io ero presente, si è parlato di mafia e appalti e di una richiesta di archiviazione per alcuni indagati'. Mi chiamò Natoli che aveva sentito via web quella audizione e mi disse: 'Anche io ero presente a quella riunione e Patronaggio si ricorda bene'. Io gli ho detto che questa cosa doveva dirla alla Commissione Antimafia perché è importante".

"Ma lei mi aveva detto che non vi eravate neanche sentiti su questi punti", ha controbattuto il giornalista aggiungendo: "Non facciamo passare che Borsellino sapeva che sarebbe stata archiviata mafia-appalti, non è accettabile", ha sottolineato Giletti citando poi dei documenti. "Lei non conosce gli atti" e "non si legge le carte", ha ribattuto Scarpinato aggiungendo in seguito: "Non può fare servizio pubblico". "Io non posso fare servizio pubblico? - ha risposto Giletti - Lei mi sta dicendo che Borsellino era d'accordo per archiviare? Io sto dicendo che non risulta in nessuna sede ufficiale questa cosa". Scarpinato ha sottolineato: "Il punto è che vogliono far credere che a Borsellino fu nascosto in quella riunione che c'era l'archiviazione" di mafia-appalti sostenendo che "non fu archiviata tanto che abbiamo continuato a fare indagine". In chiusura Giletti ha affermato: "Rimaniamo di idee diverse". E Scarpinato ha concluso: "Non sono idee, questi sono documenti, glieli lascio e se li guardi".