Gli aerei e le navi sono i mezzi preferiti dai sardi per spostarsi dalla Sardegna

Un immagine, che simula la pubblicazione in un sito di informazione inesistente, sta circolando sui social in queste ore con migliaia di condivisioni.

Nel post firmato da un pseudo dominio lupinghinosu.srd (che in Sassarese dovrebbe voler dire sudicio o lercio, come il popolare sito satirico) si parla del "risultato di una approfondita analisi dell'Osservatorio Sardo ma anche italiano del resto della penisola"

Che vuol dire? Nulla. Ma il popolo del web si scatena. E tutti puntano il dito contro i giornalisti, pagati per scrivere articoli... peccato che il post non è stato scritto da nessun giornalista, ed il notiziario sardo in questione nemmeno esiste.

A condividere il post anche la pagina "Commenti Memorabili" realizzando migliaia di condivisioni e commenti indignati.

Ormai informarsi prima di condividere ed indignarsi sui social è un optional, l'importante è commentare sempre e comunque.