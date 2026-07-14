Sassari prima fra le università medie in Italia secondo il Censis - Notizie

L'università degli studi di Sassari è prima nella classifica Censis 2026/27 dei medi atenei statali italiani. Con un punteggio complessivo di 93,2, il migliore ottenuto finora anche a fronte dell'88,8 della precedente edizione, Sassaru precede la Politecnica delle Marche (92,8) e le università di Trento e Udine (92,7).Il miglioramento riguarda numerosi indicatori: le borse di studio e gli interventi a favore degli studenti passano da 92 a 95 punti, mentre la voce comunicazione e servizi digitali sale da 79 a 107 punti. L'internazionalizzazione passa da 84 a 85 punti, mentre restano stabili su livelli di eccellenza sia le strutture (110 punti) sia i servizi agli studenti (84 punti).Nelle diverse aree di valutazione, l'università di Sassari si colloca stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica nazionale, con risultati compresi tra il primo e il quinto posto tra i medi atenei statali.Tra le eccellenze dell'offerta formativa dell'ateneo spicca, ancora una volta, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, che nella classifica Censis 2026/27 si conferma al primo posto nazionale con un punteggio di 100,5, distanziando di ben sette punti il secondo classificato, l'università di Padova.Nell'area medico-sanitaria e farmaceutica, Sassari si colloca al secondo posto nazionale su 23 atenei, con un punteggio di 94,5. Nell'area Architettura e Ingegneria civile, l'ateneo conquista il secondo posto con 106,5 punti, alle spalle del solo Politecnico di Milano. A questi risultati si aggiunge la quinta posizione nazionale nell'area agrario-forestale e veterinaria, con un punteggio di 98,5 su 22 atenei valutati.Quanto ai corsi di laurea triennale, l'area Architettura e Ingegneria civile è quarta su 31 atenei, con un punteggio di 104, mentre Scienze motorie e sportive si attesta seconda su 25 atenei, con un...

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