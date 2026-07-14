L'università degli studi di Sassari è prima nella classifica Censis 2026/27 dei medi atenei statali italiani. Con un punteggio complessivo di 93,2, il migliore ottenuto finora anche a fronte dell'88,8 della precedente edizione, Sassaru precede la Politecnica delle Marche (92,8) e le università di Trento e Udine (92,7).
Il miglioramento riguarda numerosi indicatori:
le borse di studio e gli interventi a favore degli studenti passano
da 92 a 95 punti, mentre la voce comunicazione e servizi digitali
sale da 79 a 107 punti. L'internazionalizzazione passa da 84 a 85
punti, mentre restano stabili su livelli di eccellenza sia le
strutture (110 punti) sia i servizi agli studenti (84 punti).
Nelle diverse aree di valutazione, l'università
di Sassari si colloca stabilmente nelle posizioni di vertice della
classifica nazionale, con risultati compresi tra il primo e il
quinto posto tra i medi atenei statali.
Tra le eccellenze dell'offerta formativa
dell'ateneo spicca, ancora una volta, il corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina veterinaria, che nella classifica Censis
2026/27 si conferma al primo posto nazionale con un punteggio di
100,5, distanziando di ben sette punti il secondo classificato,
l'università di Padova.
Nell'area medico-sanitaria e farmaceutica,
Sassari si colloca al secondo posto nazionale su 23 atenei, con un
punteggio di 94,5. Nell'area Architettura e Ingegneria civile,
l'ateneo conquista il secondo posto con 106,5 punti, alle spalle
del solo Politecnico di Milano. A questi risultati si aggiunge la
quinta posizione nazionale nell'area agrario-forestale e
veterinaria, con un punteggio di 98,5 su 22 atenei valutati.
Quanto ai corsi di laurea triennale, l'area
Architettura e Ingegneria civile è quarta su 31 atenei, con un
punteggio di 104, mentre Scienze motorie e sportive si attesta
seconda su 25 atenei, con un...