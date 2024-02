Oristano

Via all’ultima giornata di Carnevale, a Oristano, con la giostra equestre del Gremio dei falegnami

Maschera sul volto, Fabrizio Manca è finalmente componidori. La vestizione a Casa Pruneddu, a cura delle massaieddas, coordinate da sa massaia manna.

Oggi a Oristano, con la Sartiglia del Gremio dei falegnami, si chiude il Carnevale.

Il capocorsa, insieme ai compagni Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, guiderà il corteo di cavalieri alla corsa alla stella, in via Duomo, e più tardi in via Mazzini, per le pariglie.

Grande emozione, oggi, non solo per Manca, ma anche per il majorale en cabo del Gremio dei falegnami Gino Mugheddu.