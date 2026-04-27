Sardegna: ricerca, è l'isola del tempo ritrovato

(Adnkronos) - In un’Italia sospesa tra il 'tutto e subito' e il bisogno crescente di dedicare il 'giusto tempo' a ciò che conta davvero, la Sardegna si distingue come un territorio che anticipa il resto del Paese nel rapporto con il tempo. I dati dell’indagine 'Gli italiani e il tempo ritrovato' condotta da AstraRicerche su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-70 anni, raccontano infatti un’isola dove il 'tempo giusto' è più spesso una realtà vissuta, e non solo un obiettivo da raggiungere. A commissionare lo studio è Ichnusa, la birra sarda che da sempre racconta un territorio dove il tempo si vive con intensità e rispetto, lo stesso principio che ispira 'Ichnusa Metodo Lento', l’ultima nata dello storico birrificio di Assemini che ha scelto di dedicare più tempo al cuore del processo birrario, la fermentazione, esprimendo al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti.

Se in Italia oltre 1 persona su 3 (38%) si percepisce immersa in ritmi frenetici, in Sardegna questo dato si ferma a circa il 24%, il più basso a livello nazionale. Un segnale concreto di un rapporto più equilibrato con il tempo, coerente con una cultura che da sempre conosce il valore del tempo vissuto con rispetto e attenzione. Anche la pressione sociale appare più contenuta: quasi 7 italiani su 10 (67%) sentono di vivere seguendo una “tabella di marcia decisa da altri”, mentre in Sardegna questa quota scende al 61%, confermando un approccio più libero rispetto alle aspettative esterne.

Non è un caso che Ichnusa, nata e radicata in quest’isola, abbia scelto di raccontare proprio il valore del tempo. La ricerca lo conferma: se c'è un luogo che incarna il desiderio di rallentare, per gli italiani è innanzitutto il mare (il 40% lo sceglie come destinazione ideale per “vivere a un ritmo diverso e più giusto”) Guardando più da vicino il contesto sardo, emerge un insieme di esperienze che gli abitanti dell’isola associano al “tempo ritrovato”: un aperitivo al tramonto vista mare ad Alghero (37%), il silenzio nella natura tra i boschi del Supramonte (22%), una cena lenta nell’entroterra della Barbagia sotto le stelle (19%), e una birra con amici sulla spiaggia a Stintino dopo una giornata al mare (18%). Quattro immagini, un unico filo: il piacere del tempo che si dilata.

Per circa 1 italiano su 4 (27%), il segreto per ritrovare il proprio tempo risiede nell’approccio mentale, cioè nella capacità di vivere di più nel presente. In Sardegna questo dato sale a circa il 29%, a conferma di una cultura che conosce il valore del fare le cose con cura, pur confrontandosi con le stesse accelerazioni del mondo contemporaneo.

Quando si guarda a cosa si vorrebbe dedicare più tempo, tra gli italiani guidano le relazioni profonde (58%), la cura del corpo (57%), passioni e hobby (53%) e il contatto con la natura (51%). In Sardegna il podio resta invariato, ma tutti i valori risultano più elevati: spiccano in particolare la cura del corpo e le passioni, entrambe sopra il 60%, seguite dal contatto con la natura, leggermente superiore alla media nazionale. Un quadro che rafforza l’idea di un territorio dove il benessere personale e il piacere delle piccole cose hanno ancora il giusto peso.

L’idea che dedicare il giusto tempo migliori i risultati raccoglie un consenso quasi unanime: l’85% degli italiani si dichiara d’accordo. In Sardegna l’adesione è ancora più alta (87%), tra le più elevate a livello nazionale, a conferma di una cultura che attribuisce grande valore al tempo vissuto con attenzione e autenticità.