Sardegna Pride 2026 a Cagliari: "La Forza del Disordine" per Rivendicare Libertà e Visibilità

CAGLIARI – Dal 25 al 27 giugno, Cagliari si tinge dei colori dell'arcobaleno per il Sardegna Pride 2026. L'edizione di quest'anno porta il motto "La forza del disordine" , una dichiarazione politica che rivendica il diritto alla libertà, alla manifestazione del dissenso e alla visibilità delle persone LGBTQIA+. Per tre giorni, il Parco della Musica diventerà il cuore pulsante della manifestazione con il Pride Park, uno spazio aperto alla cittadinanza.

Il Pride Park e le Attività

Il Pride Park aprirà giovedì 25 e venerdì 26 giugno dalle 17.30, mentre sabato 27 giugno sarà attivo dalle 16. L'area ospiterà attività culturali, sportive, artistiche e sociali:

Laboratori per bambini con Kids&Us e Famiglie Arcobaleno

e Sessioni di yoga e attività creative

Presenza di Lila Cagliari con test HIV gratuiti e attività di informazione e prevenzione

con e attività di informazione e prevenzione Incontri pubblici, presentazioni di libri, musica e spettacoli

Il Corteo del 27 Giugno

Il momento culminante sarà la grande parata di sabato 27 giugno, quando migliaia di persone attraverseranno il centro di Cagliari. Il raduno è fissato al Parco della Musica, da dove il corteo partirà dopo la lettura del Documento Politico Unitario Integrale del Coordinamento Sardegna Pride. Il tragitto di circa sei chilometri riporterà simbolicamente il Pride in via Roma, una delle arterie più rappresentative della città.

Dedicato ad Anna Corona

L'edizione 2026 è dedicata ad Anna Corona, storica attivista di ARC e tra le fondatrici di AGedO Cagliari, recentemente scomparsa. Il Coordinamento Sardegna Pride l'ha scelta simbolicamente come madrina di quest'anno, ricordandola come esempio di impegno, accoglienza e lotta per una società più giusta e libera.

Un evento che unisce festa e rivendicazione, per ribadire che la strada verso i pieni diritti per le persone LGBTQIA+ è ancora lunga, ma il cammino non si ferma.