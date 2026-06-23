Tragedia a Cala Cartoe: Turista Portoghese di 27 Anni Muore per un Malore sugli Scogli

DORGALI – Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia sulla costa di Dorgali. Un turista portoghese di 27 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi sugli scogli di Cala Cartoe, una delle calette più suggestive del litorale dorgalese.

La Scomparsa e le Ricerche

A dare l'allarme sono stati gli amici del giovane, poco dopo le 13, quando si sono accorti che il ragazzo era scomparso da un paio d'ore e non rispondeva al telefono. Immediatamente sono scattate le ricerche, coordinate dai Carabinieri e dalla Guardia Costiera, che hanno setacciato l'area.

Il Ritrovamento e i Soccorsi

Il corpo del 27enne è stato trovato riverso sugli scogli. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per arresto cardiaco presumibilmente causato da un malore.

Il Lutto

La salma è stata restituita ai familiari, che hanno subito raggiunto la Sardegna. La comunità di Dorgali e i tanti turisti presenti nella zona sono rimasti scossi dalla tragica scomparsa del giovane portoghese. Le indagini sono affidate agli inquirenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.