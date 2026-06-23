Statale 131, Auto si Ribalta a Macomer: Due Feriti Trasportati in Elisoccorso a Sassari

MACOMER – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la statale 131, al km 145 in direzione Sassari. Una Bmw, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata sulla sede stradale.

L'Intervento dei Soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Macomer e le forze dell'ordine. I due occupanti del veicolo sono rimasti feriti e, data la gravità della situazione, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Sassari.

La Viabilità

Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi di rito. Le indagini sono affidate agli inquirenti, che dovranno accertare le cause che hanno portato al ribaltamento.

Un incidente che ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi per soccorrere i due feriti e ripristinare la circolazione sulla principale arteria della Sardegna.