Oristano, due incontri per aiutare i pazienti nella lotta al tumore

L’arrivo di una patologia oncologica cambia la vita di ogni persona, che si ritrova a combattere con un tumore. Una sfida spesso difficile da affrontare per il paziente, ma anche per i propri familiari. Per questo il Consultorio Familiare del Distretto di Oristano ha organizzato due incontri dal tema “Affrontare il cancro” rivolti ai pazienti oncologici, ma anche alle persone che stanno loro vicino e a tutti i cittadini. “Nei due incontri si parlerà delle sfide e dei cambiamenti, che ci si trova a vivere dopo la diagnosi di tumore – ha spiegato la dottoressa Alessandra Pruneddu, psicologa del Consultorio -. L’obiettivo è fornire informazioni utili e creare occasioni di confronto per affrontare il delicato periodo delle cure”. Domani, venerdì 21 giugno, alle ore 17, al quarto piano di via Carducci 41, il primo incontro dal tema “Dopo la diagnosi: dubbi e incertezze, che accompagnano l’inizio delle cure”. Il secondo incontro venerdì prossimo, 28 giugno, alla stessa ora, che si occuperà di “Quando il tumore colpisce chi amiamo: prendersi cura di un paziente

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie