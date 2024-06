Oristano, al via le domande per la sterilizzazione dei gatti

L’azienda socio-sanitaria di Oristano, capofila regionale nel progetto di lotta al randagismo, vara il piano per la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline. Lo fa attraverso una manifestazione d’interesse, proposta dal Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, destinata agli enti del terzo settore della Sardegna che si occupano della tutela degli animali d’affezione e di lotta al randagismo, i quali potranno richiedere un finanziamento di 5.000 euro per la sterilizzazione di gatti di sesso femminile e maschile che fanno parte di colonie feline già censite o in via di censimento. A gestire la procedura è il Servizio Anagrafe canina e Igiene urbana della Asl 5 di Oristano, diretto dal veterinario Giuseppe Sedda. Potranno presentare domanda le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali iscritte nei registri regionali e nel registro nazionale del terzo settore (Runts), che per statuto si occupano di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Sono incluse anche le cooperative sociali che si dedicano esclusivamente alla prevenzione del randagismo.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie