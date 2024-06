Nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, un anziano è stato soccorso e recuperato dopo essere caduto in un pozzo nelle campagne di Cabras. L’uomo, che si era allontanato dalla sua abitazione come di consueto per andare in campagna, è precipitato in un pozzo realizzato con anelli di calcestruzzo di circa un metro di diametro e non è riuscito a risalire.

Preoccupata per il mancato rientro, la famiglia dell’anziano ha avviato le ricerche con l’aiuto di alcuni volontari. Dopo aver individuato il pozzo, è stata immediatamente contattata la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano, che ha attivato una squadra ordinaria di soccorso.

Utilizzando tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali), i vigili del fuoco hanno proceduto al recupero del malcapitato. Nonostante le diverse ore trascorse nell’angusto spazio, l’anziano era cosciente al momento del recupero e successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario per ulteriori accertamenti. In queste ore l’uomo verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.