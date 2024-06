Salute Avviso della direzione della Asl 5 di Oristano

Gonnostramatza

Modifica nell’orario dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Gonnostramatza, in via Diaz. Solo per la giornata di oggi osserverà il seguente orario: dalle ore 14 alle ore 19 (invece che dalle 15 alle 20)

Lo ha reso noto la direzione generale della Asl 5,

Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Gonnostramatza e Pompu.

Lunedì, 3 giugno 2024

