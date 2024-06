Cronaca Ubriaco il conducente

Foto d'archivio

Cagliari

Ubriaco il conducente

Hanno cercato di sfuggire a un posto di blocco in sella a un motorino, ma quando sono stati fermati, i carabinieri li hanno perquisiti e hanno trovato una mazza chiodata, soldi falsi e il conducente ubriaco. È così scattata la denuncia per due giovani di 18 e 19 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Il controllo è stato effettuato nella notte del 2 giugno in via Paoli, a Cagliari. I carabinieri hanno intimato l’alt a un motociclo Honda SH125 che sfrecciava a velocità sostenuta, che non ha rispettato l’ordine, fuggendo.

I carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo poco dopo all’incrocio tra via San Giovanni e via Regina Elena: i due fermati sono entrambi residenti a Quartu Sant’Elena e hanno insospettito subito i militari.

Oltre alla mazza da baseball chiodata, sono state trovate diverse banconote false da 20 e 100 euro. Il conducente è