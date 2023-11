Sabato l’inaugurazione della nuova rotonda per San Giovanni di Sinis

Cabras

Mette in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità verso le spiagge

Verrà inaugurata sabato prossimo, 18 novembre, la nuova rotatoria realizzata nell’intersezione fra la Strada provinciale 6, in direzione San Giovanni di Sinis, e la Provinciale 7, in direzione Is Arutas. La rotonda – che mette in sicurezza uno dei punti più critici sulla strada per il mare – rientra tra gli interventi di miglioramento della viabilità tra Oristano, Cabras e San Giovanni.

I lavori erano iniziati lo scorso 17 ottobre. Oltre alla rotatoria è stato rifatto l’asfalto lungo la SP 6, a partire dal canale Scolmatore, dove si era interrotta la prima parte del cantiere, fino ad arrivare all’incrocio per il villaggio di San Salvatore.

Con il primo lotto il Comune di Cabras aveva realizzato, due anni fa, la rotonda all’incrocio tra Cabras e Torre Grande, all’intersezione delle Provinciali 1, 6 e 94. L’opera ha un costo complessivo di 1 milione e 150 mila euro.

Il progetto di miglioramento della percorribilità tra Oristano, Cabras e il Sinis nasce nel 2015, con l’approvazione del Piano regionale delle infrastrutture, attraverso il quale si assegnava alla Provincia di Oristano, quale ente attuatore, un importo pari a 4 milioni di euro. Dopo la liquidazione del primo milione di euro, avvenuta in due tranche, nel 2016 viene sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione, Amministrazione provinciale e Anas, per l’affidamento a quest’ultima dell’intervento nell’intersezione. Ma le opere sono rimaste in fase di stallo per altri due anni. Solo a metà 2019 lo sblocco della situazione, con la firma di una nuova convenzione tra Regione, Provincia e Comune di Cabras e il trasferimento delle risorse finanziarie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis.

A giugno del 2021, dopo un lungo iter progettuale e autorizzativo, viene avviato il primo lotto dei lavori per la realizzazione della prima rotatoria, inaugurata nel mese di luglio dello stesso anno. A settembre 2022 un secondo lotto per la messa in sicurezza della carreggiata stradale dalla rotatoria fino al ponte sul canale scolmatore. Successivamente si è lavorato per ottenere le autorizzazioni e i nulla osta di legge, concludere la valutazione archeologica preliminare e le successive operazione di acquisizione di aree private fino ad arrivare ai lavori per la realizzazione della seconda rotonda.

Mercoledì, 15 novembre 2023