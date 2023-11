Legalità e sicurezza: incontro con la Polizia nel piazzale del teatro a Mogoro

Mogoro

Una giornata per le scuole, con la squadra cinofili, gli artificieri e l’elicottero

Una giornata dedicata alla legalità a Mogoro in compagnia della Polizia di Stato: la comunità e i 350 alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia e primaria del paese potranno scoprire le attività delle forze dell’ordine.

L’iniziativa organizzata dalla Questura di Oristano avrà luogo domani – giovedì 16 novembre – nell’area antistante il teatro comunale. Saranno allestiti degli spazi informativi sulle varie specialità del Corpo e un punto informazioni dedicato all’accesso alle carriere in Polizia.

Saranno schierati e potranno essere visitati i mezzi con allestimenti speciali in dotazione per i servizi di polizia. Per l’occasione verrà effettuata una dimostrazione operativa degli artificieri e della squadra cinofili ed è programmato un sorvolo dell’elicottero della Polizia di Stato di stanza a Fenosu.

“L’evento vuole far conoscere alle fasce più giovani della popolazione il servizio svolto e le opportunità di sviluppo della propria personalità”, ha detto vice questore aggiunto Michele Chessa, portavoce della Questura di Oristano. “Questa giornata poi sarà inoltre dedicata al ricordo delle vittime della strada, in vista della Giornata mondiale in calendario per il 19 novembre”.

Mercoledì, 15 novembre 2023