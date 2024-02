Oristano

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Meteo ballerino nel primo fine settimana di marzo in provincia di Oristano e più in generale in Sardegna.

Nella giornata di sabato, secondo le previsioni di Arpas Sardegna, il cielo sarà “generalmente poco nuvoloso”. 3B Meteo parla della pressione che “torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio”.

Lungo la costa occidentale dell’isola la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino.

Per la giornata di domenica, invece, l’Arpas annuncia un “aumento della copertura nuvolosa e non si escludono precipitazioni”. Nel sito 3B Meteo viene spiegato che “una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse”.

Sull’Oristanese e su ttta la fascia occidentale i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. La pioggia accompagnerà anche la giornata di lunedì, in particolare la mattina. Il tempo sarò più asciutto la sera.

Intanto oggi e domani sono possibili “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”, secondo le previsioni di Arpas Sardegna.

Giovedì, 29 febbraio 2024