Sa Marigosa, dopo l'incendio parte la gara di solidarietà

Dopo il grosso incendio della settimana scorsa, nessuno dimentica Sa Marigosa, l’azienda agroalimentare di Riola Sardo. Per aiutare l’importante realtà a tornare in piedi più forte di prima, è in arrivo una gara di solidarietà. Le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli della Sardegna hanno avviato una campagna di raccolta fondi per aiutare la ricostruzione e il rilancio dell’azienda agricola, gravemente danneggiata dall’incendio del 6 giugno. Le fiamme hanno causato ingenti danni a macchinari e prodotti all’interno dei capannoni, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Oristano sono state contenute prima di provocare ulteriori danni. A una settimana dagli avvenimenti, otto Consorzi dei Produttori ortofrutticoli regionali, tra cui spicca Sa Marigosa, hanno avviato questa iniziativa di sostegno che mira non solo a una raccolta di risorse tramite donazioni online, ma anche a favorire l’acquisto dei prodotti dell’impresa del Sinis, in particolare meloni e angurie durante l’estate, presso il loro punto vendita aziendale e numerosi supermercati dell’Isola. Le offerte possono essere inviate a Sa Marigosa Soc.

Fonte: Il Giornale di Oristano

