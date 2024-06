Ondata di caldo africano a Oristano, picchi di 40 gradi: le previsioni

L’anticiclone africano sta per intensificarsi sul Mediterraneo centrale a partire da oggi, portando con sé un’ondata di caldo eccezionale che culminerà martedì con temperature che potrebbero toccare o superare i 40 gradi. È quanto previsto dagli esperti di 3bMeteo per i prossimi giorni. Oggi a Oristano si prevede bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra una massima di 33 gradi e una minima di 16 gradi. I venti saranno deboli da Est al mattino, aumenteranno di intensità nel pomeriggio provenendo da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Domani, il termometro raggiungerà i 39 gradi, con una minima di 22 gradi. La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni e sole splendente per tutto il giorno. I venti saranno tesi al mattino da Est-Sudest, diventando forti nel pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà mosso. Mercoledì, i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, con possibili addensamenti nel pomeriggio-sera ma senza previsioni di piogge. Le temperature si attesteranno su valori elevati, con una massima di

