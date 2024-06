Finto carabiniere truffava gli anziani a Oristano: le indagini

Un’anziana riceve una telefonata: dall’altro capo della linea, una voce autoritaria di un finto carabiniere o commissario le comunica il coinvolgimento del figlio in un gravissimo incidente stradale, con la probabile morte dell’altra persona coinvolta. La situazione è disperata e richiede l’immediata nomina di un avvocato. Servono soldi, e subito, preferibilmente anche gioielli. La telefonata, dai toni minacciosi, getta l’anziana nel panico. Poco dopo, un complice si presenta alla sua porta per ritirare il denaro e i gioielli, approfittando dello stato di confusione e disperazione della vittima. Questo era il modus operandi della banda di truffatori che ha seminato il terrore tra gli anziani nell’Oristanese e nel Cagliaritano. I quattro giovani napoletani, fermati nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, sono ora accusati di aver orchestrato queste truffe, che gli inquirenti definiscono vere e proprie estorsioni. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno indagando per capire se i quattro facciano parte di un’organizzazione criminale più vasta e se siano responsabili di ulteriori episodi simili. Le denunce di truffa presentate alle forze dell’ordine negli ultimi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie