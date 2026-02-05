Un ruolo per Totti alla Roma? "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché è davvero parte della Roma". Lo ha detto l'ex tecnico giallorosso, ora dirigente del club, Claudio Ranieri in un'intervista esclusiva a Sky Sport.

Nei mesi scorsi, Totti era tornato a parlare proprio del suo ultimo, turbolento, anno alla Roma. L'ex capitano giallorosso, ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, ha ripercorso ricordi e rimpianti mai superati del tutto: "A inizio anno mi dissero che avrei deciso io quando smettere, poi però quando si avvicinava la fine della stagione mi dissero che sarebbe stato il mio ultimo derby".

"Qui in Italia appena arrivi a 36 o 37 anni per la gente non ti reggi più in piedi", ha continuato Totti, "quel periodo in cui non stavo bene, non fisicamente ma con il contesto che c'era intorno, sembrava che io giocassi contro tutto. Ogni volta sembrava che facevo qualcosa in più. Forse era la preparazione o la squadra o anche la mia bravura, ma ribaltavo sempre il risultato".