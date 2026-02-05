40 anni di vita insieme. Daniela Vergara ospite oggi a La volta buona, ha ricordato la sua lunga storia d'amore con Luca Giurato, il giornalista e storico conduttore di 'Uno Mattina', scomparso l'11 settembre 2024.

Luca Giurato e Daniela Vergara si sono conosciuti grazie al lavoro: prima al telefono, poi nei corridoi di Montecitorio dove Vergara lavorava come giovane reporter mentre Giurato era un giornalista affermato. Colpito dalla sua voce durante una telefonata, Giurato ha insistito per conoscerla di persona. Questo è stato l'inizio della loro storia d'amore culminata poi nel matrimonio.

Daniela Vergara non è riuscita a trattenere l'emozione durante l'intervista. "Lui è andato via all'improvviso. Non siamo riusciti a dirci tutto: non c'è mai un momento in cui si esaurisce la voglia di comunicare e di vivere insieme", ha detto in lacrime.

Un insegnamento di Luca Giurato che Vergara porterà sempre con sé: "Non bisogna mai fingere, bisogna essere veri, come lo era lui", ha detto. "Luca era la mia tavolozza di colori", ha aggiunto Vergara accolta dall'applauso del pubblico. La giornalista ha ricordato le qualità che l'avevano conquistata fin dall'inizio: "Mi ha conquistato la sua generosità, il suo essere buono, non conosceva l'invidia e la concorrenza. In qualsiasi posto era bello stare con lui".