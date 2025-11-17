Roma, nel giorno da sindaco di Verdone uomo minaccia di gettarsi dalla rupe Tarpea
Nel giorno da sindaco di Carlo Verdone, un uomo ha minacciato di gettarsi dal parapetto del Belvedere Tarpeo, a due passi dal Campidoglio e a circa 25 metri di altezza. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il gesto presumibilmente dimostrativo è stato sventato grazie all'intervento degli agenti della sezione Arce capitolina e dei vigili del fuoco intervenuti con le squadre 1a, 1a2, con l'autoscala e il carro teli. Sul posto anche i sanitari del 118 e personale della sala operativa sociale.
Scongiurato il tentato suicidio, l'uomo è stato portato intorno alle 13.30 al centro di accoglienza di Tor Tre Teste. (di Silvia Mancinelli)
