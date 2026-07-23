(Adnkronos) - Il Municipio Roma I Centro e il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa triennale per promuovere attività sociali e socio-assistenziali di interesse comune a favore della comunità municipale.

L'accordo nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale nella risposta ai bisogni delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione al contrasto della povertà, dell'emarginazione sociale e della solitudine involontaria, nonché alla promozione dell'inclusione, delle pari opportunità e dell'accompagnamento ai servizi territoriali.

Il protocollo prevede ambiti di collaborazione che includono il supporto alle persone senza dimora, gli interventi di prossimità sociale per anziani soli, persone fragili e nuclei familiari in difficoltà, la distribuzione di beni di prima necessità, l'orientamento verso i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, il sostegno logistico e organizzativo in situazioni di emergenza sociale o climatica e la realizzazione di unità mobili e servizi territoriali di prossimità. Sono inoltre previste iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni, oltre alla possibilità di sviluppare attività formative, campagne sociali ed eventi rivolti alla cittadinanza. Il protocollo ha natura programmatica e di indirizzo: le singole attività saranno attuate nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, attraverso specifici accordi operativi, procedure pubbliche, strumenti di co-programmazione e co-progettazione o altre modalità previste dall'ordinamento. Con questa intesa, il Municipio Roma I Centro e il Cisom confermano l'impegno comune per costruire una rete territoriale più capace di intercettare i bisogni sociali, sostenere le persone in condizioni di fragilità e promuovere una cultura della solidarietà e della prossimità.

"Con questo protocollo d'intesa rafforziamo la capacità del Municipio I di costruire reti istituzionali al servizio della comunità -afferma Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro-. La collaborazione con il Cisom rappresenta un passo importante per rendere ancora più efficaci gli interventi rivolti alle persone più fragili, promuovendo inclusione, solidarietà e prossimità. Mettere in comune competenze, esperienze e risorse significa offrire risposte più tempestive e coordinate ai bisogni del territorio, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, sussidiarietà e interesse pubblico". Questo protocollo, aggiunge l'assessore alle Politiche sociali Claudia Santoloce, "nasce dalla volontà di rafforzare gli strumenti di sostegno alle persone che vivono condizioni di vulnerabilità. Grazie alla collaborazione con il Cisom potremo sviluppare interventi di prossimità, accompagnamento ai servizi, contrasto alla marginalità e prevenzione delle discriminazioni, valorizzando una presenza qualificata sul territorio. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più capace di intercettare i bisogni, soprattutto di chi rischia di rimanere ai margini, e trasformarli in percorsi concreti di inclusione e tutela della dignità della persona".