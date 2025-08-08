(Adnkronos) - Tre feriti nella notte in un bar di via degli Acquaroni a Roma, dove un uomo è entrato e ha sparato alcuni colpi di pistola prima di fuggire. I tre, tutti stranieri, sono stati trasportati in ospedale mentre sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini.
