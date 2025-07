Roma, bus in fiamme sulla Flaminia Nuova: strada chiusa e vigili del fuoco in azione

(Adnkronos) - Un autobus della linea 446 dell'Atac ha preso fuoco intorno alle 12.30 in via Fiaminia Nuova, a Roma.

L'incendio, che ha coinvolto anche due auto in sosta, è scoppiato quando il mezzo, che era vuoto, si trovava all'altezza del civico 209. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Via Flaminia Nuova è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni tra via Valdagno e Via Fabbroni. Non ci sono feriti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie