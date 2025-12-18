"Quando è nato il 'lastra-gate' a 'Ballando Con le Stelle' sono rimasta sorpresa, perché io all'inizio ci ho scherzato, mi sembrava incredibile che addirittura si arrivasse a tutto questo, il tono era scherzoso. Invece chi si è sentito chiamato in causa l'ha presa seriamente, e quindi significa che probabilmente c'era qualcosa davvero. Mi è dispiaciuto essere protagonista di questa vicenda, che però è servita a far venire fuori anche il tipo di competizione che c'è, e il modo in cui la vive singolarmente ciascuno di noi". E' un sorriso determinato quello di Francesca Fialdini, ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. Un sorriso decisamente ritrovato (ma in fondo, vista l'indole, mai del tutto perso), dopo l'infortunio capitatole a 'Ballando con le Stelle' e le polemiche sull'entità del danno, che hanno scatenato qualche veleno di troppo in trasmissione.

Competizione e solidarietà a 'Ballando'

"A 'Ballando' c'è tanta competizione, che è venuta fuori tutta, ma c'è anche tanta voglia di fare bene -spiega l'autrice e conduttrice, tra i protagonisti che si sono messi più in evidenza in questa edizione del fortunatissimo talent che si avvia al gran finale sabato 20 dicembre- Non è una competizione al ribasso, ma al rialzo. E questo è sano perché alla fine tutte le coppie hanno ottenuto un livello veramente alto di prestazioni, di performances". A questa avventura "mi sono affezionata, mi dispiace che finisca questo saliscendi di emozioni, è stato un rollercoaster - ripercorre la conduttrice di 'Da noi... a ruota libera'- Mi sono dovuta rialzare dalle ferite che ho avuto, emotivamente e psicologicamente. Adesso però sono tornata in pista e voglio pensare solo divertirmi, a sorridere, a ballare e arrivare fino alla fine".

Sul suo ballerino, Giovanni Pernice, la Fialdini assicura: "E' molto bravo, molto esigente, è preciso, ha toccato delle corde giuste". Svelando ciò che accade in sala prove durante la settimana: "Se guardasse in sala prove nessuno crederebbe a quello che succede tra il venerdì notte e il sabato sera. Io durante la settimana ho bisogno di ripetere, ripetere, metabolizzare, e poi il sabato, almeno fino ad oggi, è sempre successa una magia".

Al di là della competizione tra i concorrenti, rivela Fialdini, dietro le quinte c'è anche condivisione e solidarietà: "A me fa piacere vedere alcuni di loro che conosco da tanti anni tirare fuori il meglio, faticare, rialzarsi. Sono orgogliosa anche io quando, che so, Paolo Belli, o Martina Colombari, fanno qualcosa di più e di bello".

Ecco chi vorrebbe come vincitore

E rivela chi vorrebbe che vincesse se non fosse lei a sollevare la coppa di 'Ballando': "Il mio cuore batte forte per Rosa Chemical - dice Francesca - . La personalità meno strutturata di tutte, quella che si è data di più con la massima sincerità, nuda è arrivata e nuda è rimasta. E' un ragazzo tenerissimo, adorabile, quella purezza e quel candore che ha dentro per me vale mille punti. Poi certo è una gara di ballo ed entrano in gioco altri criteri. Diciamo che se dovessi premiare la personalità più pura, è di certo Rosa". Ovviamente, "vogliamo tutti arrivare sino alla fine e vogliamo arrivarci bene. E quando c'è la sfida, volano guanti da tutte le parti", chiosa con ironia la conduttrice. La sfida, anzi la pista, è aperta. (di Ilaria Floris)