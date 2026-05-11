Rivive a Cagliari la magia dei Supertramp con la più importante tribute band - Notizie

Con più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, "Breakfast in America", pubblicato dai Supertramp nel 1979, è una pietra miliare della musica. Il 22 e 23 maggio (ore 21) al Teatro Massimo di Cagliari, la magia del mito della band britannica rivive con la più importante tribute band europea dei Centrury's Crime in un doppio live organizzato da Sardegna Concerti.

Due serate straordinarie in cui gli amanti della band e di quel disco, capolavoro di ogni età, potranno tornare ad ascoltare e applaudire i brani più amati come Dreamer, School, The Logical Song, Goodbye Stranger, hit che valsero al gruppo inglese due Grammy Awards. Uno spettacolo che celebra il periodo d'oro della band, dal 1974 al 1983, quando il cantante e tastierista Rick Davies e Roger Hodgson, cantante, chitarrista e tastierista crearono successi intramontabili, che segnarono indelebilmente la storia del rock e del pop internazionale.

Con la voce inconfondibile dei due musicisti, il pianoforte staccato, il sassofono evocativo e il sound unico dei Supertramp, Century's Crime è un viaggio nei grandi successi dei Supertramp in grado di ricreare fedelmente l'atmosfera e l'energia dei concerti originali. Il gruppo, formatosi agli inizi degli anni Ottanta, nei primi dischi aveva proposto un suono riconducibile al rock progressive. "Breakfast in America" era il loro settimo album, ma già dal quarto, "Crime of the Century", e dal successivo "Crisis? What Crisis?", avevano iniziato a raccogliere un grande successo con una formula che riprendeva alcune idee del rock progressive contaminandolo con suoni pop, disco e rock and roll che rimandano allo stile dei Beatles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere...

Leggi tutto su Ansa Sardegna