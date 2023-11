Ristorante – pizzeria cerca personale. Importante opportunità di lavoro

Offerta Le informazioni utili

Oristano

Un’importante opportunità di lavoro è offerta a Oristano grazie alla nuova apertura di un ristorante – pizzeria. L’azienda, infatti, deve assumere diverse figure.

Sono ricercati camerieri, lavapiatti e aiuto cucina.

L’offerta è valida per quanti hanno maturato esperienza nel settore, ma anche per quanti esperienza non hanno.

Sono richiesti buona volontà di lavorare e i candidati devono essere automuniti.

Quanti fossero interessati possono inviare il curriculum utilizzando il numero di telefono 348 210 0108.

Venerdì, 3 novembre 2023

