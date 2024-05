Un incendio, originato da un incidente stradale, ha messo in pericolo la pineta di Santa Margherita a Pula, ma grazie alla rapida risposta della Forestale, la situazione è stata gestita con successo.

L’evento si è verificato ieri pomeriggio, quando un’auto Citroen C3 è uscita fuori strada e si è incendiata al chilometro 39 della statale 195, proprio di fronte al Forte Village. L’incendio è stato alimentato dalla combustione del veicolo, che ha immediatamente minacciato di propagarsi alla vicina pineta.

Il conducente della vettura è stato ferito. Immediatamente è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118-Areus, che l’ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni.

La pattuglia della stazione Forestale di Pula è intervenuta tempestivamente per domare le fiamme prima che si diffondessero ulteriormente. Grazie alla prontezza e all’efficacia dell’operazione di spegnimento condotta dal Corpo Forestale, l’incendio è stato circoscritto senza causare danni estesi alla pineta circostante. Inoltre, la vettura è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli.