Sinner-Shelton oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del torneo. Il numero uno al mondo è reduce da un ottavo, quello contro Dimitrov, passato per il ritiro dell’avversario (in quel momento in vantaggio 2 set a 0). L’americano ha invece eliminato Lorenzo Sonego nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.

Il match tra Sinner e Shelton dovrebbe iniziare non prima delle 15:30. Sono sei precedenti a livello Atp tra i due, con l'italiano avanti 5-1 nel parziale. L’ultimo confronto, vinto dal numero uno al mondo, in semifinale agli Australian Open di quest’anno.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.

