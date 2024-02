Su Gazetinu, giòbia 29 de freàrgiu de su 2024

Is sardos e is servìtzios de utilesa pùblica – In is ùrtimos 20 annos is servìtzios de utilesa pùblica ddos impreant semper prus pagu e su livellu de agradessimentu pro is oràrios de abertura est ismenguende. In su 2023, segundu s’Istat, su nùmeru de impitadores magiorennes chi andant a sa Asl, a s’Anàgrafe e a sa Posta est ismenguadu. Si su de andare a sa Asl o a sa Posta creschet cun su crèschere de s’edade de is impitadores, is servìtzios anagràficos ddos chircant prus is chi tenent intra de 35-44 annos.

In su 2023 a penas prus pagu de su 40 % de is chi tenent 18 annos o pagu prus est andadu a una Asl in Sardigna. Is fèminas ddoe andant prus chi no is òmines: in su 2023 sunt su 43 % cunforma a su su 36,5 % de is òmines. Su datu, imbetzes, si presentat a s’imbesse andende a in antis cun s’edade. Is chi imbetzes si chèsciant pro fileras de abetu prus longas de 20 minutos pro gosare de is servìtzios ofertos sunt su 49,8 %, e de custos su 66,5 % in is ìsulas. Pro su chi pertocat s’oràriu de abertura de is isportellos, su 60 % de is impitadores chi tenent 18 annos o pagu prus ddu cunsiderant discansosu. In Sardigna, a s’imbesse, su 50,7 % de is impitadores diat bòlere mudare s’oràriu de su servìtziu.

Su 33,8 % isceti de is persones chi tenent 18 annos e prus si sunt bàlidas de is servìtzios ofertos, ma sa pertzentuale s’abbassat in is ìsulas (su 30,5 %). In custu datu non ddoe at diferèntzia de gènere peruna. Pro su chi pertocat is oràrios de abertura de is ufìtzios anagràficos, su 65,9 % de is impitadores chi tenent prus de 18 annos est cuntentu de s’òrariu, ma sa pertzentuale s’abbassat in is ìsulas (62,1 %).

Sa mèdia italiana de chie chircat is ufìtzios de s’anàgrafe est de su 57,9 % cunsiderende is persones de 18 annos e prus, mentras in is ìsulas s’abbassat a su 51 %. In su 2023 su 63,9 % de is impitadores donat unu giudìtziu bonu in contu de su discansu de s’oràriu de abertura de is isportellos postales: in is ìsulas est de su 64,2 %. Fèminas e òmines si nde serbint a sa pròpia manera, mancari fintzas a 54 annos de edade est un’avesu prus che totu de is fèminas.

Antoni Nàtziu Garau

