Riaperto il cimitero di Aidomaggiore, chiuso per sei mesi a causa dei danni di un violento temporale

Un contenzioso con l'assicurazione aveva bloccato il ripristino delle condizioni di sicurezza

Il cimitero di Aidomaggiore chiuso

Aidomaggiore



Dopo sei lunghi mesi è stato riaperto il cimitero monumentale di Aidomaggiore. Era stato chiuso lo scorso 17 aprile a causa della caduta del grosso ramo di un cipresso, nel corso di un violento temporale.

La caduta aveva danneggiato diverse tombe e il sindaco Antonio Virdis, per motivi di sicurezza, aveva disposto la chiusura.

Un contenzioso con l’assicurazione aveva bloccato il ripristino delle condizioni di sicurezza. Pochi giorni fa la svolta, con l’arrivo del perito che ha effettuato un sopralluogo è sbloccato quindi la pratica assicurativa.

Dopo aver constato che non sussistono più pericoli per l’incolumità pubblica, giovedì mattina, il sindaco ha riaperto il cimitero. Antonio Virdis ha chiesto scusa ai cittadini per i disagi che la chiusura aveva creato.

Domenica, 22 ottobre 2023

