Sini

Una scelta controcorrente, fatta di coraggio e passione

Abbandonare il “posto sicuro” e con uno stipendio stabile per vivere di una passione, quella per il ricamo. Patrizia Atzori, 27 anni, di Sini, ha scelto di rimanere nel suo piccolo paese e lavorare per trasmettere l’arte sarda, dopo il diploma all’Alberghiero e un passato nel mondo della ristorazione, interrotto durante la pandemia.

“Ho cambiato mestiere per dedicarmi al mio amore più grande”, spiega la giovane artigiana. “Sono fortemente convinta che siamo noi giovani a dover portare avanti questi antichi mestieri, siamo noi il futuro”.

E l’antico mestiere di ricamatrice – come spiega lei stessa nelle sue pagine social – le è stato tramandato dalla mamma e dalla nonna paterna, che sin dall’età di 8 anni la teneva incantata a guardare le sue mani che ricamavano.

“La mia filosofia è rispettare sempre la tradizione, non solo con scialli sardi, ma anche con altri oggetti rivisitati”, continua, mostrando elastici per capelli o orecchini realizzati con il broccato, portachiavi e asciugamani ricamati.

L’arte che unisce: Patrizia Atzori ha intrapreso una collaborazione con l’orafo di Dorgali Mattia Paderi. “Abbiamo iniziato a collaborare per Cortas Apertas l’anno scorso a Dorgali e per quest’anno abbiamo in mente diversi progetti. Sono fortemente convinta che solo lavorando tutti insieme possiamo portare avanti l’artigianato artistico”.