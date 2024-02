Terralba

Secondo posto per i Lillo Boys e terzo per il Magic Group

Grande festa a Terralba per la 41ª edizione de Su Mattisi de Coa, la grande sfilata del Martedì grasso: a conquistare la vittoria il gruppo di casa degli Storpions, secondo posto per i Lillo Boys di Gonnosfanadiga e terzo posto per il Magic Group, gruppo terralbese esordiente.

L’evento organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha visto la partecipazione di 13 carri provenienti da tutta l’Isola, che hanno sfilato tra il pubblico entusiasta.

Oltre ai gruppi premiati, presenti il Millennium Group di Gonnostramatza; La Goccia e Galaxy Team di Marrubiu; New Generation, Vertigo, Fibra Ottica di San Gavino Monreale; ElDorado e Is Carrettones di Sardara; Caution Group di Gonnosfanadiga e il Moulinus Group di Arbus.